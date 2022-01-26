Число случаев коронавируса в Екатеринбурге превысило 80 тысяч

За всё время на Среднем Урале ковид был подтверждён у 212 808 жителей. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в муниципалитетах региона. В областном центре число инфицированных COVID-19 перевалило за 80 тысяч.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, по данным на 25 января в Екатеринбурге выявлено 80 255 случаев заболевания (+691 за сутки). Далее в списке городов с наибольшим числом инфицированных идёт Нижний Тагил, где с начала пандемии вирус подхватили 18 504 человека, и Первоуральск с 10 538 заражёнными.

За всё время на Среднем Урале ковид был подтверждён у 212 808 жителей. Из них 187 419 человек выздоровели и выписались из больниц. Жертвами COVID-19 стали 9 926 граждан.

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