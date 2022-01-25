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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 января 2022, 19:31

Половина заболевших ОРВИ свердловчан — дети до 17 лет

ребёнок на приёме у доктора

В Екатеринбурге за третью календарную неделю зарегистрировано 18 020 случаев ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области с 17 по 23 января выявлено 34 182 случая заболевания ОРВИ (выше показателей прошлой недели). Из них половина — у детей до 17 лет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего на этой неделе вирусную инфекцию подтверждали у детей 3–6 лет. На втором месте оказались юные свердловчане в возрасте 0–2 года, на третьем — 7–14 лет. В число неблагополучных по заболеваемости муниципалитетов (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) вошли городские округа ЗАТО Свободный и Ревда, Тугулымский ГО.

Также за предыдущие 7 дней по предварительным диагнозам в области зафиксировано 845 случаев внебольничных пневмоний (ниже уровня прошлой недели на 23,2 %). Неблагополучными признаны ГО Карпинск, Сысертский, Каменский, Тавдинский, Ачитский и Горноуральский городские округа.

Кстати, в Екатеринбурге за третью календарную неделю зарегистрировано 18 020 случаев ОРВИ и 373 — внебольничных пневмоний предварительно. Напомним, на дистанционное обучение в уральской столице перевели 69 классов.

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Областная газета Свердловской области

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