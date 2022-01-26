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26 января 2022, 08:24

Вступило в силу постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней

Девушка на самоизоляции дома

Теперь в случае контакта с больным россияне должны уходить на 7-дневный карантин. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 26 января, вступило в силу постановление главного санврача РФ, согласно которому карантин по COVID-19 сокращается с 14 до 7 дней. Тем, кто ушёл на самоизоляцию раньше, придётся по-прежнему соблюдать двухнедельные ограничения.

Постановление с подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации накануне. Оно вступило в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, что сократить карантин до 7 дней на прошлой неделе предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Мера касается, в том числе контактных с больными лиц. "Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней", — рассказала она в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в России.

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