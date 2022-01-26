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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 января 2022, 13:33

На зарплаты врачам направят ещё 17,3 млрд рублей

Врачи в защитных костюмах в больнице

В Свердловской области студенты-медики массово направляются в больницы, когда на систему здравоохранения резко повышается нагрузка из-за коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ выделяет дополнительные средства на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2022 году. Речь идёт о 17,3 млрд рублей.

Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут направлены в основном на оплату труда новых работников в больницах — выпускников вузов и колледжей.

"Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников — востребованных специалистов", — сообщал глава кабмина на заседании правительства 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.

Добавим, что в Свердловской области студенты-медики массово направляются в больницы, когда на систему здравоохранения резко повышается нагрузка из-за коронавируса. В январе этого года ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун снова заявила, что вуз готов направить студентов в помощь врачам в больницы и для работы в центрах принятия звонков.

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