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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 января 2022, 13:27

Минздрав РФ выпустил памятку о действиях при заболевании COVID-19 и ОРВИ

Девушка в маске

В документе описывается схема поведения при заболевании для разных групп граждан. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав России по поручению Правительства РФ опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В документе описывается схема поведения при заболевании для разных групп граждан.

Согласно памятке, если человек привит от ковида или переболел им в течение последних шести месяцев и при этом у него не наблюдаются симптомы заболевания, то ему рекомендуется получить листок нетрудоспособности и уйти на самоизоляцию. Лечение в таком случае не требуется, но температура тела должна контролироваться не реже одного раза в сутки.

Если же у человека наблюдаются такие симптомы как повышение температуры до 37,5 градусов, першение в горле, кашель, насморк, но нет результата ПЦР-теста на ковид и этот человек не относится ни к одной группе риска (люди старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, граждане с избыточным весом), ему необходимо:

  • Оставаться дома.
  • Оформить лист нетрудоспособности.
  • По возможности изолироваться в одной из комнат, если человек живёт не один. Все члены семьи должны носить маски.
  • Проветривать помещения каждые три часа и соблюдать питьевой режим — не менее 2 литров воды в сутки.
  • При насморке промывать нос и использовать противовирусные спреи. При боли в горле и кашле — полоскать горло, использовать спреи и таблетки для рассасывания.
  • При повышении температуры выше 38 градусов можно использовать жаропонижающие препараты.

Если температура тела выше 38 градусов сохраняется более 2 дней, нужно позвонить в кол-центр местной поликлиники, или в единую службу 122 для дистанционной консультации с медработником. При появлении болей в груди, нехватке воздуха или уровне сатурации менее 94–95 % нужно вызывать скорую помощь.

Если заболел ребёнок, Минздрав рекомендует следующий порядок действий:

  • Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
  • Ни в коем случае не заниматься самолечением и слушать предписания лечащих врачей.
  • Позвонить в единую службу 122 или в кол-центр местной поликлиники для консультации с медицинским работником.
  • В случае ухудшения состояния необходимо вызывать скорую помощь.

Ознакомиться с полным текстом памятки можно на сайте федерального министерства здравоохранения.

Напомним, что вчера, 25 января, в России был обновлён рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки — 67 809 человек.

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