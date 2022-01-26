В Свердловской области за сутки выявили 1364 случая COVID-19

Из 1364 новых пациентов 180 были госпитализированы. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие 24 часа в Свердловской области подтвердили 1364 случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный суточный максимум за всё время пандемии.

Из 1364 новых пациентов 180 были госпитализированы. Общее число заболевших на Среднем Урале составляет 214 172.

При этом из медучреждений выписался ещё 881 пациент. Суммарное количество свердловчан, победивших инфекцию, составляет 188 300 человек. На лечении остаются 15 938 пациентов.

Кроме того, коронавирус унёс жизни ещё 8 пациентов. Всего в Свердловской области от ковида скончались 9934 человека.

Напомним, днём ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 1096 новых случаев коронавируса, а в понедельник, 24 января, был установлен суточный рекорд — 1202 новых пациента с ковидом.