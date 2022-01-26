Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 января 2022, 14:07

В России новый рекорд по заболеваемости ковидом — почти 74,7 тысячи за сутки

люди в масках

За минувшие сутки в Москве выявили 19 856 новых случаев ковида. Фото: Павел Ворожцов

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, за день в стране зарегистрировали 74 692 случая заражения. Это новый максимум за всё время пандемии.

За минувшие сутки в Москве выявили 19 856 новых случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 10 581 случай, а в Московской области — 6709. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей заболеваемостью, подтвердили за сутки 1364 новых пациента.

Количество госпитализированных с коронавирусом россиян за сутки составило 12 226. При этом из больниц выписались ещё 28 197 человек, переболевших ковидом. Общее число выздоровевших составляет 10 099 937.

Также сообщается о 657 случаях летального исхода у пациентов, подхвативших коронавирус. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 328 105 россиян.

Напомним, что днём ранее в России было зарегистрировано 67 809 новых пациентов с ковидом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2022, 16:33 / Общество
В Екатеринбурге подано уже 8 тысяч заявлений на вакцинацию подростков от COVID-19
26.01.2022, 15:59 / Общество
Фонд "Круг добра" получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в РФ
26.01.2022, 14:23 / Общество
Бензовоз опрокинулся на Серовском тракте в результате столкновения с "Газелью"
26.01.2022, 14:15 / Общество
Названы самые аварийные участки на дороге Екатеринбург — Берёзовский
26.01.2022, 14:07 / Общество
В России новый рекорд по заболеваемости ковидом — почти 74,7 тысячи за сутки