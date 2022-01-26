В России новый рекорд по заболеваемости ковидом — почти 74,7 тысячи за сутки

За минувшие сутки в Москве выявили 19 856 новых случаев ковида. Фото: Павел Ворожцов

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, за день в стране зарегистрировали 74 692 случая заражения. Это новый максимум за всё время пандемии.

За минувшие сутки в Москве выявили 19 856 новых случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 10 581 случай, а в Московской области — 6709. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей заболеваемостью, подтвердили за сутки 1364 новых пациента.

Количество госпитализированных с коронавирусом россиян за сутки составило 12 226. При этом из больниц выписались ещё 28 197 человек, переболевших ковидом. Общее число выздоровевших составляет 10 099 937.

Также сообщается о 657 случаях летального исхода у пациентов, подхвативших коронавирус. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 328 105 россиян.

Напомним, что днём ранее в России было зарегистрировано 67 809 новых пациентов с ковидом.