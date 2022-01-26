Фонд "Круг добра" получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в РФ

По словам Михаила Мишустина, подписанное постановление позволит быстрее предоставлять детям жизненно необходимые лекарства. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право государственному фонду "Круг добра" закупать лекарства для лечения тяжело больных детей сразу после регистрации препарата в России. Это касается, в частности, "Золгенсмы" — самого дорогого лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Об этом Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

"Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду "Круг добра" закупать препараты сразу же после их регистрации в России, ещё до того, как они поступят на рынок", — говорится на сайте правительства.

Председатель кабмина напомнил, что в декабре прошлого года завершились процедуры, которые требовались для официального использования препарата "Золгенсма". По словам Михаила Мишустина, подписанное постановление позволит быстрее предоставлять детям жизненно необходимые лекарства. Он также указал на важность своевременных поставок таких препаратов.

Всего в 2022 году на помощь серьёзно больным детям в федеральном бюджете предусмотрено около 80 млрд рублей — это на 30 процентов больше, чем было выделено в прошлом году.

Напомним, что фонд "Круг добра" был учреждён президентом России Владимиром Путиным 6 января 2020 года. Основной целью деятельности фонда является реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с редкими и тяжёлыми жизнеугрожающими заболеваниями.

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