В Свердловской области снова рекорд по числу заболевших COVID-19

Очередная (пятая) волна COVID-19 накрывает Свердловскую область, да и всю Россия в целом. Ежедневно на Среднем Урале фиксируют пиковые цифры по заболеваемости. Новый штамм, отмечают врачи, крайне заразный, распространяется быстро, а симптомами вводит всех в заблуждение, создавая видимость быстрого выздоровления. «Красные зоны» в больницах вновь заполнены пациентами. Разбираемся с экспертами, чем страшен «омикрон», будут ли в регионе предприняты жёсткие ограничительные меры и нужно ли вакцинироваться.
Желание жить
В «красной зоне» врачи работают на пределе возможного, иногда результат их лечения иначе как чудом и не назвать. Медики Городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге на днях выписали пациента, у которого при поступлении было диагностировано практически полное поражение лёгких.
Екатеринбуржец Никита Х. поступил в екатеринбургскую ГКБ №14 осенью 2021 года в неотложном порядке с выраженной дыхательной недостаточностью и двухсторонним поражением лёгких. Диагноз «коронавирус» ему уже был поставлен по результату положительного ПЦР-теста, поэтому мужчину сразу госпитализировали. При этом ковидом екатеринбуржец уже болел, но, как оказалось, в первый раз он ещё легко отделался.
– Мужчине всего около 40 лет, то есть достаточно молодой. Через десять дней пребывания в реанимации в нашей больнице его состояние улучшилось, дыхательную недостаточность мы купировали, поэтому перевели его в терапевтическое отделение, – рассказывает Кямандар Алхан Оглы Мустафаев, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ГКБ №14 в Екатеринбурге, анестезиолог-реаниматолог, который вёл этого тяжёлого пациента. – Но через несколько дней по непонятным причинам этому больному снова стало хуже, поэтому мы опять перевели его в реанимацию.
«Второй заход» в реанимацию для Никиты Х. оказался намного сложнее первого. И, по словам анестезиолога-реаниматолога, бороться пришлось больше не только с ковидом, но и с тяжёлым сопутствующим заболеванием органов дыхания у мужчины, которое очень осложняло его состояние. В итоге в палате интенсивной терапии Никита пробыл более 40 дней.
– На фоне гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме. – Прим. ред.) были моменты, когда пациент терял сознание и не понимал, что с ним происходит. Но ситуацию удавалось стабилизировать на высоких потоках кислорода и приводить пациента в сознание, – продолжает Кямандар Алхан Оглы Мустафаев. – Поражение лёгких у него было, конечно, очень большое, и, учитывая сопутствующую патологию, лечить больного было сложно.
Однако правильно подобранная медикаментозная терапия и уход сделали своё дело.
– Самое главное – уход за такими пациентами. Три наши медсестры и санитарка работают по восемь часов: мы следим за положением больных, чтобы они больше лежали на животе, но не находились в одном положении всё время, иначе появятся пролежни. Проводим все необходимые гигиенические процедуры, кормим, – комментирует старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии екатеринбургской ГКБ №14 Людмила Шайдуллина. – Но многое зависит и от самого человека: если он хочет жить и пытается вырваться из этого состояния – медики это чувствуют, и помощь становится более эффективной.
«Родился в рубашке»
Общественность с радостью подхватила тему выздоровления такого тяжёлого ковидного пациента, однако сами медики 14-й больницы в разговоре с журналистами «ОГ» честно признались, что Никите Х. очень повезло – можно сказать, «родился в рубашке».
– Летальность среди таких тяжёлых пациентов очень высокая: чем выше объём поражения лёгких, тем больше вероятность смертельного исхода, – говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ГКБ №14 в Екатеринбурге. – Летальность по нашим реанимациям – в пределах 65–68 процентов. Это серьёзная цифра. При этом в основном умирают пожилые и люди, которые имеют массу сопутствующих патологий.
Сейчас Никита Х. выписался и уже вернулся к своей семье, но говорить о том, что он полностью поправился, ещё рано: лёгочная ткань после такого большого поражения восстанавливается нескоро. К тому же пока екатеринбуржец, к сожалению, остаётся кислородозависимым.
– Того процента кислорода, который находится в воздухе, выписанному пациенту недостаточно. Нужна большая концентрация – для этого существуют кислородные концентраторы, и мужчине придётся периодически дышать через такой аппарат. Его можно приобрести или взять напрокат; как долго это продлится, сказать трудно, – поясняет Кямандар Алхан Оглы Мустафаев. – Главное, чтобы человек не вошёл в состояние нехватки кислорода. Но, конечно, важно чередовать использование такого аппарата с обычным дыханием, двигаться, гулять на свежем воздухе. Процесс восстановления после такой болезни сложный и небыстрый.
Надо прививаться
«Я никогда не дорожил своим здоровьем. Пока молодой, считал, что коронавирус обойдёт меня стороной или переболею в лёгкой форме. Не думал, что он так сломает меня. Помню, как очнулся, не понимая, что происходит, вокруг незнакомая обстановка. Подошёл врач, как я узнал позже, это был Олег Волков. Он успокоил меня, сказал: «Держись». Очень благодарен ему и медсёстрам – всем, кто был со мной в этот момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было. Жалею, что не успел сделать прививку», – цитирует выздоровевшего Никиту Х. департамент информполитики Свердловской области.
Медики же уверены: если бы екатеринбуржец был вакцинирован от коронавируса, то не имел бы такого сложного течения болезни и серьёзных последствий для здоровья.
– Привитые болеют легче – это однозначно. И процент летальности среди таких больных очень небольшой, – отмечает завотделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ №14. – Надо прививаться, иначе пандемию нам не побороть. Всем нам уже хочется побыстрее забыть про «красную зону» и вернуться к обычной работе, нормальной жизни. Больные тяжёлые, и когда чувствуешь своё бессилие в некоторых ситуациях, это морально угнетает.
В тему
Выздоровление практически с полным поражением лёгких – нечастый, но не единственный случай. Такого результата удалось добиться не только свердловским, но и кубанским, иркутским, белгородским медикам.
Заболеваемость растёт – смертность падает
Количество суточных заражений коронавирусом в Свердловской области вчера, 26 января, достигло 1 364 случая. Это рекордный показатель за всё время пандемии. За последние две недели число новых заражений выросло в 3,7 раза (12 января было зафиксировано 366 случаев).
При этом число свердловчан, умерших от ковида за сутки, сократилось до 8 – это минимальное значение с мая прошлого года.
Больше тестов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился протестировать на COVID-19 сотрудников крупнейших муниципальных предприятий — Гортранса и Водоканала. Глава города призвал не допустить, чтобы их работа была парализована. Городским властям предстоит разработать предложения по организации массового тестирования и реализовать их. Кроме того, в общественном транспорте Екатеринбурга пройдут новые рейды по контролю за масочным режимом.
«Омикрон»: крайне заразен, живуч, но менее кровожаден
Месяц назад, перед самым Новым годом, когда все спешили в торговые центры за подарками и продуктами для праздничного стола, а значит, контактировали друг с другом, заболеваемость фиксировалась на уровне 564 случая. Ситуация резко изменилась неделю назад: в регион пришел штамм «омикрон».
Первые 4 случая заражения новым штаммом зарегистрированы 16 января. Японские учёные опубликовали в бесплатном электронном архиве научных статей исследования, касающиеся «омикрона». Из этих данных следует, что новый штамм крайне заразный, к тому же на пластиковых поверхностях он держится до восьми суток, самый первый, уханьский коронавирус, погибал в таких условиях уже на третьи сутки.
У тех, кто подхватил штамм «омикрон», болезнь протекает чаще всего достаточно легко, говорят медики: температура, которая сбивается, боль в горле – её легко перепутать с обычной простудой. В столь простых симптомах как раз и кроется коварность штамма, человек после пары дней домашнего лечения считает, что с болезнью покончено и начинает контактировать с другими людьми, это и способствует распространению «омикрона», предупреждают врачи.
Комментарий
Александр СОЛОВЬЁВ, врач-эксперт лабораторной диагностики:
– По симптомам определить «омикрон» очень сложно. Они практически ничем не отличаются от ОРВИ и предыдущих штаммов коронавируса. Это и першение в горле, и заложенность носа, и ломота в теле, и боли в животе. Только на основании лабораторных исследований можно диагностировать коронавирус. Анализируя в комплексе симптомы и данные ПЦР-теста, удаётся заподозрить «омикрон». При нём, в отличие от «дельты», не сразу появляется кашель и затруднённое дыхание, но сильнее выражена боль в горле. Установить именно «омикрон» позволяют специализированные тесты. Пока граждане не могут сдать мазок на «омикрон», однако 10 процентов положительных ПЦР-тестов на коронавирус Роспотребнадзор ежедневно отправляет на специализированное исследование, позволяющее выявить штамм «омикрон». Делается это, чтобы понять эпидемическую ситуацию. Кстати, «омикрон» тоже мутирует, он уже имеет три разновидности.
Держите дистанцию
Пока школьников Свердловской области решили не переводить на дистанционный формат обучения. Об этом на брифинге со СМИ 25 января 2022 года сообщил заместитель губернатора Павел Креков. Однако, по его словам, ситуация может быстро измениться. А вот 30 процентов сотрудников государственных и муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с понедельника (24 января) перевели на удалёнку. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев на прошлой неделе. Ограничения не затронули областные и государственные медучреждения, организации соцобслуживания, образовательные организации, учреждения противопожарной службы. Для остальных работодателей мера носит рекомендательный характер. С 24 января 2022 года 30 процентов сотрудников аппарата и помощники депутатов Законодательного собрания Свердловской области временно переведены на дистанционную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Сейчас одна из эффективных мер для оперативного выявления заболевших – наращивание объёмов тестирования детей и педагогов, в том числе экспресс-тестами, когда предварительный результат становится известен уже через 15 минут. Классы и группы в детских садах закрываются в случае выявления вируса на карантин, сейчас в регионе СТОЛЬКО ТО классов закрыто.
Вакцинация детей
В выходные в регион поставили первую партию «Спутника М», им будут прививать подростков по желанию и с согласия родителей. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщают информационные порталы, получили разрешение федерального Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.
- Опубликовано в №14 от 27.01.2022