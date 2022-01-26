В Свердловской области снова рекорд по числу заболевших COVID-19

Медики екатеринбургской ГКБ №14 имеют дело с ковидными больными с начала пандемии. Фото: Павел Ворожцов

Очередная (пятая) волна COVID-19 накрывает Свердловскую область, да и всю Россия в целом. Ежедневно на Среднем Урале фиксируют пиковые цифры по заболеваемости. Новый штамм, отмечают врачи, крайне заразный, распространяется быстро, а симптомами вводит всех в заблуждение, создавая видимость быстрого выздоровления. «Красные зоны» в больницах вновь заполнены пациентами. Разбираемся с экспертами, чем страшен «омикрон», будут ли в регионе предприняты жёсткие ограничительные меры и нужно ли вакцинироваться.

Желание жить

В «красной зоне» врачи работают на пределе возможного, иногда результат их лечения иначе как чудом и не назвать. Медики Городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге на днях выписали пациента, у которого при поступлении было диагностировано практически полное поражение лёгких.

Екатеринбуржец Никита Х. поступил в екатеринбургскую ГКБ №14 осенью 2021 года в неотложном порядке с выраженной дыхательной недостаточностью и двухсторонним поражением лёгких. Диагноз «коронавирус» ему уже был поставлен по результату положительного ПЦР-теста, поэтому мужчину сразу госпитализировали. При этом ковидом екатеринбуржец уже болел, но, как оказалось, в первый раз он ещё легко отделался.

– Мужчине всего около 40 лет, то есть достаточно молодой. Через десять дней пребывания в реанимации в нашей больнице его состояние улучшилось, дыхательную недостаточность мы купировали, поэтому перевели его в терапевтическое отделение, – рассказывает Кямандар Алхан Оглы Мустафаев, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ГКБ №14 в Екатеринбурге, анестезиолог-реаниматолог, который вёл этого тяжёлого пациента. – Но через несколько дней по непонятным причинам этому больному снова стало хуже, поэтому мы опять перевели его в реанимацию.

Кямандар Алхан Оглы Мустафаев работает в ГКБ №14 более 30 лет. Фото: Павел Ворожцов

«Второй заход» в реанимацию для Никиты Х. оказался намного сложнее первого. И, по словам анестезиолога-реаниматолога, бороться пришлось больше не только с ковидом, но и с тяжёлым сопутствующим заболеванием органов дыхания у мужчины, которое очень осложняло его состояние. В итоге в палате интенсивной терапии Никита пробыл более 40 дней.

– На фоне гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме. – Прим. ред.) были моменты, когда пациент терял сознание и не понимал, что с ним происходит. Но ситуацию удавалось стабилизировать на высоких потоках кислорода и приводить пациента в сознание, – продолжает Кямандар Алхан Оглы Мустафаев. – Поражение лёгких у него было, конечно, очень большое, и, учитывая сопутствующую патологию, лечить больного было сложно.

Однако правильно подобранная медикаментозная терапия и уход сделали своё дело.

– Самое главное – уход за такими пациентами. Три наши медсестры и санитарка работают по восемь часов: мы следим за положением больных, чтобы они больше лежали на животе, но не находились в одном положении всё время, иначе появятся пролежни. Проводим все необходимые гигиенические процедуры, кормим, – комментирует старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии екатеринбургской ГКБ №14 Людмила Шайдуллина. – Но многое зависит и от самого человека: если он хочет жить и пытается вырваться из этого состояния – медики это чувствуют, и помощь становится более эффективной.

«Родился в рубашке»

Общественность с радостью подхватила тему выздоровления такого тяжёлого ковидного пациента, однако сами медики 14-й больницы в разговоре с журналистами «ОГ» честно признались, что Никите Х. очень повезло – можно сказать, «родился в рубашке».

– Летальность среди таких тяжёлых пациентов очень высокая: чем выше объём поражения лёгких, тем больше вероятность смертельного исхода, – говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ГКБ №14 в Екатеринбурге. – Летальность по нашим реанимациям – в пределах 65–68 процентов. Это серьёзная цифра. При этом в основном умирают пожилые и люди, которые имеют массу сопутствующих патологий.

Сейчас Никита Х. выписался и уже вернулся к своей семье, но говорить о том, что он полностью поправился, ещё рано: лёгочная ткань после такого большого поражения восстанавливается нескоро. К тому же пока екатеринбуржец, к сожалению, остаётся кислородозависимым.

– Того процента кислорода, который находится в воздухе, выписанному пациенту недостаточно. Нужна большая концентрация – для этого существуют кислородные концентраторы, и мужчине придётся периодически дышать через такой аппарат. Его можно приобрести или взять напрокат; как долго это продлится, сказать трудно, – поясняет Кямандар Алхан Оглы Мустафаев. – Главное, чтобы человек не вошёл в состояние нехватки кислорода. Но, конечно, важно чередовать использование такого аппарата с обычным дыханием, двигаться, гулять на свежем воздухе. Процесс восстановления после такой болезни сложный и небыстрый.

Надо прививаться

«Я никогда не дорожил своим здоровьем. Пока молодой, считал, что коронавирус обойдёт меня стороной или переболею в лёгкой форме. Не думал, что он так сломает меня. Помню, как очнулся, не понимая, что происходит, вокруг незнакомая обстановка. Подошёл врач, как я узнал позже, это был Олег Волков. Он успокоил меня, сказал: «Держись». Очень благодарен ему и медсёстрам – всем, кто был со мной в этот момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было. Жалею, что не успел сделать прививку», – цитирует выздоровевшего Никиту Х. департамент информполитики Свердловской области.

Медики же уверены: если бы екатеринбуржец был вакцинирован от коронавируса, то не имел бы такого сложного течения болезни и серьёзных последствий для здоровья.

– Привитые болеют легче – это однозначно. И процент летальности среди таких больных очень небольшой, – отмечает завотделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ №14. – Надо прививаться, иначе пандемию нам не побороть. Всем нам уже хочется побыстрее забыть про «красную зону» и вернуться к обычной работе, нормальной жизни. Больные тяжёлые, и когда чувствуешь своё бессилие в некоторых ситуациях, это морально угнетает.

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