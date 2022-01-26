Результаты экспресс-тестов на коронавирус можно будет узнать через портал госуслуг

Сведения отобразятся в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому результаты экспресс-тестов на COVID-19 можно будет получать через портал госуслуг. Услуга станет доступна для жителей отдалённых и труднодоступных территорий.

Речь идёт о местностях, где нет возможности оперативно доставить материал в лабораторию для ПЦР-исследования. Медорганизации начнут передавать результаты в Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эта информация будет поступать в личные кабинеты граждан на портал госуслуг. Сведения отобразятся в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", куда также приходят сертификат о вакцинации, данные о перенесённой болезни и результаты исследований на наличие антител.

Этот вопрос обсуждался на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава кабмина поручил Минцифры РФ обеспечить все технические условия для реализации этой услуги.

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