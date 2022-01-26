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26 января 2022, 20:12

Регионам России рекомендовано утвердить графики работы школ и детсадов для борьбы с COVID-19

Школа

Вице-премьер отметила, что Минтруд России уже направил в регионы рекомендации по принятию соответствующих мер. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, где, в частности, обсуждалась ситуация с коронавирусом в стране. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для предотвращения распространения инфекции в регионах России необходимо утвердить графики работы школ и детсадов.

Также работодателям необходимо перевести на дистант максимально допустимое число сотрудников.

"С целью снижения распространения инфекции регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям – максимально перевести работников на дистанционный режим работы", — передаёт слова Татьяны Голиковой пресс-служба Кремля.

Вице-премьер отметила, что Минтруд России уже направил в регионы рекомендации по принятию соответствующих мер.

Отметим, что за прошедшие сутки в РФ зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости — 74 692 новых пациента. Из них 1 364 случая приходятся на Свердловскую область.

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