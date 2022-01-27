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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 января 2022, 07:24

Санврачи проверяют свердловский онкодиспансер из-за вспышки коронавируса

Пациенты в больнице

Заболевшие выявлены в трёх отделениях. Фото: Павел Ворожцов

В свердловском онкодиспансере выявлено четыре случая заноса заболевания COVID-19 сразу в трёх отделениях. Санврачи организовали там эпидрасследование.

Ситуация поставлена на контроль Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Центральным екатеринбургским теротделом Управления Роспотребнадзора организовано эпидрасследование и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование контактных лиц", — рассказали в ведомстве.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Уральском институте МЧС России. Диагноз был подтверждён у 37 курсантов и сотрудников.

Накануне Свердловская область обновила рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — выявлено 1 364 случая.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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