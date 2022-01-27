Санврачи проверяют свердловский онкодиспансер из-за вспышки коронавируса

Заболевшие выявлены в трёх отделениях. Фото: Павел Ворожцов

В свердловском онкодиспансере выявлено четыре случая заноса заболевания COVID-19 сразу в трёх отделениях. Санврачи организовали там эпидрасследование.

Ситуация поставлена на контроль Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Центральным екатеринбургским теротделом Управления Роспотребнадзора организовано эпидрасследование и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование контактных лиц", — рассказали в ведомстве.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в Уральском институте МЧС России. Диагноз был подтверждён у 37 курсантов и сотрудников.

Накануне Свердловская область обновила рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — выявлено 1 364 случая.