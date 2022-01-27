Более 4,5 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в 8 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Красноуфимске и Красноуфимском районе число инфицированных COVID-19 достигло 4,5 тысяч.
Такое количество заразившихся и более с начала пандемии выявлено в 8 городах. На них приходится 66 % всех случаев в регионе. Среди муниципалитетов-лидеров:
- Екатеринбург (80 917 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (18 591),
- Первоуральск (10 609),
- Каменск-Уральский и Каменский район (9 289),
- Ревда (6 947),
- Берёзовский (5 330),
- Реж (4 920),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 505).
Накануне в Свердловской области впервые выявили 1 364 случая коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 214 172 человек.
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