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27 января 2022, 08:49

Более 4,5 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в 8 свердловских городах

Врач в защитном костюме приехал к пациенту

Накануне в Свердловской области впервые выявили 1 364 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Красноуфимске и Красноуфимском районе число инфицированных COVID-19 достигло 4,5 тысяч.

Такое количество заразившихся и более с начала пандемии выявлено в 8 городах. На них приходится 66 % всех случаев в регионе. Среди муниципалитетов-лидеров:

  • Екатеринбург (80 917 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (18 591),
  • Первоуральск (10 609),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (9 289),
  • Ревда (6 947),
  • Берёзовский (5 330),
  • Реж (4 920),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 505).

Накануне в Свердловской области впервые выявили 1 364 случая коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 214 172 человек.

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Областная газета Свердловской области

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