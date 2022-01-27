В Свердловской области абсолютный рекорд — коронавирусом заразились 1896 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 1896 заболевших COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 216 068 свердловчан. В Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 986 человек.

За сутки из больниц Свердловской области выписались 865 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 189 165, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 11 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9945 человек.

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 1364 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 30 января можно здесь.