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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 января 2022, 13:40

В России суточная заболеваемость COVID-19 снова побила рекорд

Человек выходит из трамвая

В транспорте необходимо носить маски. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 88 816 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 11 404 617 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве заразились ещё 26 586 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 1896 жителей.

Из больниц выписали 10 129 691 россиянина, из них 29 754 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 665 жизней. За всё время пандемии в России скончались 328 770 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 74 692 новых пациента.

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Областная газета Свердловской области

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