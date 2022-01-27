Михаил Мишустин утвердил состав рабочей группы по борьбе с омикрон-штаммом

Михаил Мишустин также утвердил регламент деятельности оперативной рабочей группы. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил регламент деятельности и состав оперативной рабочей группы, созданной для взаимодействия федеральных и региональных органов в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. В состав новой структуры вошли 42 человека.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, куратором оперативной группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Руководить группой будет замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Заместителем руководителя группы назначен директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, а его заместитель Елена Скачкова утверждена ответственным секретарём.

Кроме того, в состав группы вошли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и начальник Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Оперативная рабочая группа будет в режиме реального времени оценивать ситуацию с распространением "омикрона" на территории страны, что позволит в кратчайшие сроки принимать необходимые меры по сдерживанию штамма. За каждым из ведомств, представители которых есть в составе рабочей группы, будет закреплена определённая функция. Например, Росздравнадзор будет осуществлять сбор и предоставление информации по лекарственному обеспечению ковидных больных, Минтруд будет нести ответственность за мониторинг работы горячих линий центров социальной защиты по оказанию помощи на дому, а Минпромторг — анализировать объёмы производства тест-систем.

Отметим, что за предыдущие сутки в РФ зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости — 74 692 новых пациента. Из них 1364 случая приходятся на Свердловскую область.

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