Свердловский Минздрав утвердил список вакантных должностей в больницах

В списке значится 152 вакансии. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области опубликовал перечень вакантных должностей в больницах. Речь идёт о медучреждениях в городах с населением до 50 тысяч, сёлах и посёлках.

Врачи, занявшие эти вакансии, получат единовременные компенсационные выплаты в 2022 году (до 1,5 миллионов рублей).

В списке значится 152 вакансии. В Алапаевске, Арамиле, Артёмовском, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Карпинске, Кировграде, Красноуральске, Красноуфимске, Невьянске, Нижних Сергах, Реже, Североуральске, Сухом Логе, Сысерти, Талице, Верхней Салде, Ивделе, Верхней Туре требуются в том числе врачи-педиатры, терапевты, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, хирурги, стоматологи, рентгенологи, эндокринологи, гинекологи, фельдшеры, заведующие ФАПами.

С полным перечнем вакансий в больницах региона можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Добавим, что аналогичные списки вакантных должностей в больницах Минздрав утверждает ежегодно "в целях укомплектования госучреждений здравоохранения Свердловской области медицинскими кадрами и привлечения специалистов для работы".

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