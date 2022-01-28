Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск — лидеры по суточной заболеваемости COVID-19

В регионе растёт заболеваемость. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 216 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 1 896 человек заболели COVID-19. Наибольшее число больных зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург – 81 903 (+986),

2. Нижний Тагил – 18 742 (+151),

3. Первоуральск – 10 754 (+145),

4. Каменск-Уральский и Каменский район – 9 368 (+79),

5. Верхняя Пышма – 3 780 (+73),

6. Берёзовский – 5 379 (+49),

7. Серов – 2 570 (+48).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 30 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 30 января можно здесь.