Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск — лидеры по суточной заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 216 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 1 896 человек заболели COVID-19. Наибольшее число больных зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург – 81 903 (+986),
2. Нижний Тагил – 18 742 (+151),
3. Первоуральск – 10 754 (+145),
4. Каменск-Уральский и Каменский район – 9 368 (+79),
5. Верхняя Пышма – 3 780 (+73),
6. Берёзовский – 5 379 (+49),
7. Серов – 2 570 (+48).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 30 заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 30 января можно здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале