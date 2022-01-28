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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 января 2022, 07:43

Сертификаты о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 будут появляться на госуслугах

Врач с вакциной

Данные о медотводе будут направлены в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Фото: Галина Соловьёва

Больницы, выдавшие медотвод, будут направлять эти данные в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Затем сертификаты о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 поступят на портал госуслуг.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация отобразится в личном кабинете в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". В нём также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

Накануне на заседании правительства глава кабмина напомнил, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. "В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить своё здоровье", — призвал Михаил Мишустин.

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