За сутки в Свердловской области впервые выявили более 2300 случаев коронавируса

Выздоровели за всё время 190 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2344 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 28 января. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 218 тысяч.

Выздоровели за всё время 190 тысяч свердловчан, в том числе 916 — за последние сутки. На лечении остаются более 18 тысяч пациентов. Состояние свыше 300 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1034), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Гаринского, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 218 412", — сообщили в региональном оперштабе.

Скончались 9,9 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 12 летальных исходов.

Накануне стало известно о 1896 новых случаях.

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