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28 января 2022, 13:49

Обновлён рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в России

Врач в защитном костюме

Михаил Мишустин утвердил состав рабочей группы по борьбе с омикрон-штаммом. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 98 040 человек. Это новый рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 29 506 человек. За последние сутки скончались 673 ковид-пациента.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 253,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 939 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2,3 млн человек.

Накануне в России выявили 88 816 случаев COVID-19.

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Михаил Мишустин утвердил состав рабочей группы по борьбе с омикрон-штаммом.

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