Центр им. Гамалеи получит почти 306 млн рублей на исследование вакцины от COVID-19 для детей

Минздраву поручено проследить за целевым расходованием средств и предоставить в кабмин отчёт до 1 февраля 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России направит Центру им. Гамалеи почти 306 млн рублей на проведение исследований вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, субсидия предоставляется на "проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак-М" при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6–11 лет". Точная сумма субсидии — 305 553 800 рублей. Деньги выделяются из резервного фонда Правительства РФ.

Минздраву поручено проследить за целевым расходованием средств и предоставить в кабмин отчёт до 1 февраля 2023 года.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, что на этой неделе в Свердловской области началась вакцинация подростков от коронавируса — первая партия из 2400 доз препарата "Спутник М" поступила в регион 24 января. Первых школьников вакцинировали 25 января. В Екатеринбург заявления на прививку подростков подали более 8 тысяч родителей.