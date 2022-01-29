Более 7 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в 5 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Ревде число подтверждённых диагнозов COVID-19 за всё время превысило 7 тысяч.
Всего, по данным на 28 января, свыше 7 000 заразившихся с начала пандемии выявлено в 5 городах. На них приходится 59 % всех случаев в регионе. Среди муниципалитетов-лидеров:
- Екатеринбург (82 937 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (18 948),
- Первоуральск (10 910),
- Каменск-Уральский и Каменский район (9 507),
- Ревда (7 036).
Накануне на Среднем Урале впервые выявили более 2 300 случаев коронавируса. Из них 1 034 — в Екатеринбурге.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале