Более 7 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в 5 свердловских городах

Накануне на Среднем Урале впервые выявили более 2 300 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Ревде число подтверждённых диагнозов COVID-19 за всё время превысило 7 тысяч.

Всего, по данным на 28 января, свыше 7 000 заразившихся с начала пандемии выявлено в 5 городах. На них приходится 59 % всех случаев в регионе. Среди муниципалитетов-лидеров:

Екатеринбург (82 937 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (18 948),

Первоуральск (10 910),

Каменск-Уральский и Каменский район (9 507),

Ревда (7 036).

Накануне на Среднем Урале впервые выявили более 2 300 случаев коронавируса. Из них 1 034 — в Екатеринбурге.

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