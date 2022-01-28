На Среднем Урале открываются новые выездные пункты вакцинации от COVID-19. График на 29 января – 6 февраля

В Свердловской области обновили график работы выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Свою работу возобновили пункты в Ирбите и Верхней Салде.
Тем, кто желает привиться от коронавируса, следует иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также для удобства все необходимые документы можно заполнить заранее по этой ссылке.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на 28 января полный курс вакцинации от COVID-19 прошли уже 2 014 574 человека. При этом за последние сутки на Среднем Урале коронавирус подтвердили у 2 344 свердловчан. Общее число инфицированных достигло 218 тысяч.
График работы выездных пунктов вакцинации:
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале