Евгений Куйвашев не исключает перевод школьников на дистант из-за коронавируса

По мнению главы региона, схема с выводом на карантин классов, где были выявлены заболевшие ковидом, является сейчас оптимальным решением. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сейчас власти не планируют переводить школьников и студентов на дистанционное обучение. Однако глава региона отметил, что в условиях высокого роста заболеваемости коронавирусом вероятность таких ограничительных мер существует.

Об этом Евгений Куйвашев рассказал, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

"Сложившаяся обстановка требует взвешенных решений, именно поэтому корректировка указа об особом режиме в связи с пандемией COVID-19 осуществляется в ручном режиме, каждое изменение обсуждается экспертами-медиками, эпидемиологами, учёными. Пока мы не идём по пути полного перевода школьников и студентов техникумов и колледжей на дистанционное обучение", — пишет губернатор.

По мнению главы региона, схема с выводом на карантин классов, где были выявлены заболевшие ковидом, является сейчас оптимальным решением. Такой подход не нарушает образовательный процесс и позволяет изолировать детей друг от друга.

При этом Евгений Куйвашев сказал, что при ухудшении эпидобстановки в регионе и необходимости ужесточения действующих мер, включая перевод учеников школ и колледжей на дистант, родителей, педагогов и самих учеников заранее предупредят об этом.

Отметим, что по данным на 28 января, на дистанционное обучение в Екатеринбурге перевели 792 класса. Из них 684 — из-за распространения коронавируса.

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