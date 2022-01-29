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29 января 2022, 13:51

На Среднем Урале обновлен суточный рекорд по числу случаев COVID-19

коронавирус

Диагноз лабораторно подтверждён у 836 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2562 случая COVID-19 выявили в Свердловской области. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 220 974.

Выздоровели за всё время 190 999 свердловчан, в том числе 918 — за последние сутки. На лечении остаются более 20 тысяч пациентов. Состояние 346 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у жителей Екатеринбурга (+836), Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Ревды, Режа, Серова, Сосьвы.

Скончался 9971 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 14 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

Накануне стало известно о 2300 новых случаях.

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