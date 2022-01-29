В России коронавирус выявили у 113 122 человек за сутки

В стране проведено 254,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 952 тысячи — за последние сутки. Фото: Павел Ворожцов

За сутки коронавирус в России подтвердили у 113 122 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 11 615 779.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписано уже 10 189 207 россиян, в том числе 30 010 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 668 жизней. За всё время его жертвами стали 330 111 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 254,3 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 952 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 2,5 миллиона человек.

Накануне в России выявили 98 040 случаев COVID-19.