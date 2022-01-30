В Свердловской области снова рекорд — 2 712 случаев COVID-19 за сутки

Коронавирусные ограничения необходимо соблюдать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 2 712 заболевших COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 223 686 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области выписался 651 пациент. Общее число выздоровевших достигло 191 650, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 10 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 981 человек.

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 2 562 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.