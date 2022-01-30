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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 января 2022, 13:58

За сутки коронавирусом в России заболели 121 228 человек

Женщина в маске

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 121 228 человек. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 11 737 007 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве заразились ещё 24 030 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 2 712 жителей.

Из больниц выписали 10 218 151 россиянина, из них 28 944 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 617 жизней. За всё время пандемии в России скончались 330 728 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 113 122 новых пациента.

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Областная газета Свердловской области

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