В Свердловской области вновь выявили более 2,7 тысячи заболевших COVID-19

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 2 738 заболевших COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 226 424 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписали 649 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 192 299, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 9 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 990 человек.

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 2 712 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.