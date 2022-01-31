Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 января 2022, 14:30

В Свердловской области вновь выявили более 2,7 тысячи заболевших COVID-19

Женщина в маске

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 2 738 заболевших COVID-19. Это абсолютный суточный рекорд.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 226 424 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписали 649 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 192 299, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 9 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 990 человек. 

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 2 712 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2022, 16:12 / Общество
В Свердловской области на реабилитацию после коронавируса выделено более 1 млрд рублей
31.01.2022, 15:13 / Общество
РЭК установила предельный тариф на проезд в Екатеринбурге в размере 32 рублей
31.01.2022, 14:55 / Общество
Педофила из Асбеста приговорили к пожизненному лишению свободы
31.01.2022, 14:51 / Общество
Павел Креков анонсировал введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19
31.01.2022, 14:39 / Общество
За сутки в России COVID-19 выявили у 124 070 человек