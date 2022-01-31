Павел Креков анонсировал введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19

Павел Креков напомнил о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также вакцинироваться. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области введут дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сегодня заявил замглавы региона Павел Креков.

В ходе своего выступления на пресс-конференции заместитель губернатора пожелал всем здоровья и напомнил о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также вакцинироваться.

"Конечно мы пойдём на определённые дополнительные ограничительные меры. Более подробно расскажу об этом завтра на брифинге, — сказал Павел Креков. — Мы внимательно отслеживаем эпидемиологическую ситуацию. И те меры, которые будут ею продиктованы, и то, что нам будет рекомендовано санитарными врачами и медицинскими работниками, мы, естественно, будем делать".

Он добавил, что решения будут приняты на сегодняшней встрече с оперштабом, а завтра озвучены.

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