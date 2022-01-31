В Свердловской области на реабилитацию после коронавируса выделено более 1 млрд рублей

В регионе ведётся работа по развитию мощностей для реабилитации переболевших коронавирусом и иными заболеваниями. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале появится кластер по реабилитации переболевших коронавирусом и другими заболеваниями. Он усилит комплексный подход к сбережению здоровья свердловчан, реализуемый по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

О необходимости совершенствовать имеющуюся систему реабилитации и делать новые шаги в этом направлении заявил замглавы региона Павел Креков. Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции.

"Достаточно большие группы людей, переболевшие коронавирусной инфекцией, те, кто перенёс сложные сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, те, у кого были какие-то травмы — все эти люди нуждаются в реабилитации", — отметил он.

В 2021 году только на реабилитацию после COVID-19 в Свердловской области было направлено порядка 800 млн рублей. В этом году на эти цели выделено более 1 млрд рублей, сообщает департамент информполитики региона.

Замгубернатора напомнил, что Средний Урал станет одной из пилотных площадок по внедрению программы реабилитации. Это повлечёт за собой серьёзное выделение средств из федерации. Полученные деньги пойдут на оборудование пансионатов, домов отдыха и других учреждений. Планируется развивать санаторно-курортную базу.

В числе крупнейших проектов — развитие санатория "Обуховский", который в период пандемии практически на 60 % обновил свою техническую базу. Создание его филиалов в территориях, санаторных организаций в Нижних Сергах фактически станет базой кластера по реабилитации уральцев после различных заболеваний.

Внимание в системе реабилитации будет уделено и спорту. "За пять лет в Свердловской области было построено больше 1,5 тыс. спортивных объектов. Это дворовые площадки, ледовые дворцы, иные учреждения спорта. По количеству вводимых спортивных объектов мы наверняка находимся в лидерах в России", — сказал Павел Креков.

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