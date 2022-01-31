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31 января 2022, 16:54

В Свердловской области появятся первые вытрезвители

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Закон о возрождении вытрезвителей в России вступил в силу с 1 января 2021 года. Фото: Александр Зайцев

В этом году на территории Свердловской области откроются первые вытрезвители. Об этом заявил замглавы региона Павел Креков, отвечая на вопрос "Областной газеты".

В ходе сегодняшней пресс-конференции он также рассказал, что работа вытрезвителей будет зоной ответственности муниципальных властей, медорганизаций и правоохранительных органов.

"Через муниципальные образования мы начнём в этом году создание таких учреждений. Начнём с крупных городов, где есть вокзалы, где проблема наиболее острая. Я думаю, в этом году они у нас появятся", — сказал замгубернатора.

Напомним, закон о возрождении вытрезвителей в России вступил в силу с 1 января 2021 года. Позже МВД утвердило правила доставления туда граждан. Подробнее об этом читайте тут.

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Павел Креков анонсировал введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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