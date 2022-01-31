Заболеваемость ОРВИ выросла на 90 % в Свердловской области

В Свердловской области растёт заболеваемость и ОРВИ, и коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую неделю ОРВИ подхватили 64 857 свердловчан. Это выше уровня прошлой недели на 90,4 % и превышает эпидпорог по совокупному населению на 144,8 %.

48 % простудившихся — дети до 17 лет. Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны ЗАТО Свободный, Полевской ГО. Там показатели заболеваемости превышают среднеобластные в 1,5 раза и более. На Екатеринбург приходится 35 612 случаев заболевания ОРВИ в регионе. Это, как и и в целом по области, выше уровня эпидпорога (на 148,2 %) и выше уровня прошлой недели (на 97,6 %).

Добавим, что на Среднем Урале при этом не на много, но снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю с 24 по 30 января предварительный диагноз поставлен 857 раз. Это ниже уровня прошлой недели на 1,2 %. Неблагополучными по заболеваемости пневмонией являются Слободо-Туринский МР, Тавдинский ГО, Каменский ГО, Арамильский ГО, ГО Первоуральск, ГО Дегтярск, ГО ЗАТО Свободный, MO Город Алапаевск, МО г. Среднеуральск.

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