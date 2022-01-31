В Екатеринбурге привили от коронавируса курсантов суворовского училища

Вакцину получили 50 курсантов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге провели вакцинацию курсантов суворовского училища. Они получили первый компонент препарата "Спутник М".

Вакцинация прошла в одной из городских поликлиник Екатеринбурга.

"Впервые привились вакциной около 50 учащихся девятого класса. Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области началась вакцинация подростков от коронавируса — первая партия из 2400 доз препарата "Спутник М" поступила в регион 24 января. Первых школьников вакцинировали 25 января. В Екатеринбурге заявления на прививку подростков подали более 8 тысяч родителей.