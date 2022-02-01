В Каменске-Уральском 10 тысяч заболевших COVID-19, в Реже — 5 тысяч: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные о зараженных коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 86 тысяч, в Каменске-Уральском и Каменском районе — за 10 тысяч, в Реже — за 5 тысяч.
Всего более 5 тысяч заразившихся с начала пандемии было выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (86 035 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (19 975),
- Первоуральск (11 465),
- Каменск-Уральский и Каменский район (10 043),
- Ревда (7207),
- Берёзовский (5597),
- Реж (5018).
Добавим, что общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 226 424. Накануне в регионе вновь выявили более 2,7 тысячи заболевших COVID-19. На Екатеринбург пришлось свыше тысячи случаев.
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