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1 февраля 2022, 08:07

В Каменске-Уральском 10 тысяч заболевших COVID-19, в Реже — 5 тысяч: данные по городам

Девушка в маске

Общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 226 424. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о зараженных коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 86 тысяч, в Каменске-Уральском и Каменском районе — за 10 тысяч, в Реже — за 5 тысяч.

Всего более 5 тысяч заразившихся с начала пандемии было выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (86 035 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (19 975),
  • Первоуральск (11 465),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (10 043),
  • Ревда (7207),
  • Берёзовский (5597),
  • Реж (5018).

Добавим, что общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 226 424. Накануне в регионе вновь выявили более 2,7 тысячи заболевших COVID-19. На Екатеринбург пришлось свыше тысячи случаев.

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Областная газета Свердловской области

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