В Каменске-Уральском 10 тысяч заболевших COVID-19, в Реже — 5 тысяч: данные по городам

Общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 226 424. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о зараженных коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 86 тысяч, в Каменске-Уральском и Каменском районе — за 10 тысяч, в Реже — за 5 тысяч.

Всего более 5 тысяч заразившихся с начала пандемии было выявлено в 7 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (86 035 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (19 975),

Первоуральск (11 465),

Каменск-Уральский и Каменский район (10 043),

Ревда (7207),

Берёзовский (5597),

Реж (5018).

Добавим, что общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 226 424. Накануне в регионе вновь выявили более 2,7 тысячи заболевших COVID-19. На Екатеринбург пришлось свыше тысячи случаев.

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