В Свердловской области выявили 89 случаев заражения "омикроном"

74 заразившихся никуда не выезжали и не контактировали с приехавшими из-за рубежа. Фото: Павел Ворожцов

Число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Свердловской области выросло до 89. Неделю назад заразившихся было на 53 меньше.

Инфицированные свердловчане госпитализированы. Установлен и протестирован круг контактных лиц — всего 171 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего 15 случаев из 89 завозные. Туристы подхватили "омикрон" в Доминикане, Турции, Казахстане, Египте, Болгарии и Испании. Остальные 74 заразившихся никуда не выезжали и не контактировали с приехавшими из-за рубежа. Кроме того, более половины заболевших (46 человек) прошли полный курс вакцинации против коронавируса, ещё 5 человек успели ввести первый компонент вакцины.

"По каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Добавим, что общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 226 424. Накануне в регионе вновь выявили более 2,7 тысячи заболевших COVID-19. На Екатеринбург пришлось свыше тысячи случаев.

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