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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2022, 10:59

Минздрав продлил сроки годности вакцин от коронавируса

Вакцина от коронавируса в руках врача

В Свердловской области вакцинированы 2 014 574 жителей. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки. Официально увеличены и сроки годности "Спутника V".

"Утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины "Эпиваккорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, — 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" — 9 месяцев", — говорится в сообщении центра "Вектор" Роспотребнадзора, которое цитирует ТАСС.

Новые данные изучаются, и сроки годности могут быть ещё продлены. Известно, что срок годности вакцины для профилактики кори, например, составляет два года, оспенной вакцины — два года, гриппозных вакцин — один год.

По вакцине "Спутник V" решения принимались в конце 2021 года. Так, срок годности вакцины в замороженном виде производственных площадок "Генериум", "Биокад" и "Фармстандарт-Уфавита" продлён с 6 до 9 месяцев. Жидкой вакцины — с 2 до 6 месяцев.

По информации на конец января, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли уже 2 014 574 жителя Свердловской области.

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