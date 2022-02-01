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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2022, 11:05

Более 50 пациентов из Краснотурьинска доставили вертолётом в областные клиники

вертолёт

Новый авиационный пункт расположен в Краснотурьинске, в 400 км от Екатеринбурга. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Бригады Территориального центра медицины катастроф Свердловской области транспортировали более 50 пациентов из Краснотурьинска. Все вылеты совершались с вертолётной площадки, открытой главой региона Евгением Куйвашевым в августе 2021 года.

Пациентов эвакуировали в областные клиники для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, коронавируса, а также для сохранения жизни и здоровья будущих мам и их малышей. Время в пути по воздуху в среднем составляло 2 часа, что значительно быстрее, чем наземным транспортом. На машине дорога занимала не менее 6 часов.

По данным регионального департамента информполитики, недавно краснотурьинская медбригада совершила транзитную эвакуацию из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Помощь понадобилась вахтовику. Мужчина был в тяжёлом состоянии после инсульта и перенесённого COVID-19.

Добавим, на новом посту круглосуточно дежурят детская и взрослая бригады. Вертолёты оснащены всем необходимым.

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Областная газета Свердловской области

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