За сутки в Свердловской области выявили 2 825 случаев коронавируса

В регионе выявлено 89 человек, подхвативших омикрон-штамм коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2 825 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 1 февраля. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 229 тысяч.

Выздоровели за всё время 193 тысячи свердловчан, в том числе за последние сутки выписаны 685 человек. На лечении остаются около 26 тысяч пациентов. Состояние почти 400 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1354), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 229 249", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались 10 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 15 летальных исходов.

Накануне стало известно о 2 738 новых случаях. Выявлено 89 человек, подхвативших омикрон-штамм коронавируса.

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