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1 февраля 2022, 13:36

Ещё 125 836 россиян внесены в официальную статистику по COVID-19

Вакцинация от коронавируса

Накануне в России выявили 124 070 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 125 836 человек. Это новый рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 40 301 человек. За последние 24 часа скончались 663 ковид-пациента.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 256,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 738 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 3,3 млн человек.

Накануне в России выявили 124 070 случаев COVID-19.

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