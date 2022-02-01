Свердловских школьников и студентов переводят на дистант до 16 февраля

За парты учащиеся могут вернуться 16 февраля. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ввели дополнительные коронавирусные ограничения. Они коснутся школьников и студентов.

Уже со 2 февраля учащиеся 2–8 классов, а также студенты колледжей и техникумов уходят на дистант. Вернуться за парты они смогут через две недели, 16 февраля. Об этом в Instagram заявил глава региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьём эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить "омикрон" намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений", — отметил губернатор.

Также ограничения коснутся первоклассников и тех, кто посещает различные секции. До 16 февраля всему детскому дополнительному образованию рекомендовано работать только дистанционно.

Добавим, за сутки на Среднем Урале выявили 2 825 случаев коронавируса.