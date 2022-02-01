Подросткам снова запретят посещать ТЦ Свердловской области

ТЦ смогут посещать студенты. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области дети и подростки не смогут находиться в торговых центрах без родителей. Данная мера уже вводилась и была отменена в начале декабря.

О возвращении ограничений для юных свердловчан сегодня сообщил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"Детям до 17 лет снова нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей. Исключение сделаем для тех, у кого есть студенческий билет — у ребят, приехавших учиться из других городов, должна быть возможность попасть в магазины", — отметил губернатор.

Кроме того, тем, кому не исполнилось 18 лет, запрещено посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты в ТЦ и ТРЦ. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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