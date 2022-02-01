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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2022, 17:46

Павел Креков рассказал о принятых мерах для избежания очередей в свердловских больницах

Очередь в больнице

Павел Креков: "Сейчас нужно сделать так, чтобы у человека была возможность дозвониться в больницу и не ходить в поликлинику". Фото: Павел Ворожцов

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков связал очереди в больницах с ростом заболеваемости и увеличением количества обращений пациентов. Власти принимают меры для снижения нагрузки на больницы.

Так, усиливается служба 122. Сейчас при звонке на этот номер отвечают в течение полуминуты. Это уже привело к снижению числа звонков на станции скорой медицинской помощи. Сроки ожидания в колл-центрах поликлиник взяты на мониторинг, в ряде случаев они пока достигают 5–7 минут.

"В связи с серьёзным ростом заболеваемости у нас существенно увеличилось количество обращений в больницы. Мы приняли ряд дополнительных мер. Надо сделать так, чтобы у человека была возможность дозвониться в больницу, осуществить дозвон на номер 122 или в колл-центр поликлиники и не идти в больницу. Тем более, что больничные листы выдаются электронно", — сообщил Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга. По данным замгубернатора, количество звонков на горячую линию по ковиду увеличилось до 8–9 тысяч в сутки.

Он также рассказал, что на сайтах медучреждений разместили информацию о том, что делать в случае лёгкого, бессимптомного течения болезни. Будет продлена работа неотложной помощи в медучреждениях. Дополнительные средства выделены губернатором на приобретение медикаментов для больных COVID-19.

Более 1000 студентов медицинских вузов направили на помощь врачам. Они выезжают на дом и обслуживают пациентов. Кроме того, выделяется дополнительный автотранспорт — в Екатеринбурге это более 50 автомобилей.

Областная газета Свердловской области

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