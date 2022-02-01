В Свердловской области привиться от ковида за день согласились 10 тысяч подростков

Детям до 15 лет необходимо письменное разрешение родителей и положительное заключение от врача. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области поставили все 2 400 доз "Спутника М", поступившие в регион 24 января. В ближайшее время станет известно о сроке поставки новой партии вакцины.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил замглавы Среднего Урала Павел Креков.

"Получили 2 400 доз, сегодня завершили их постановку. Могли бы закончить чуть раньше, но кто-то из детей находился на карантине, кто-то был в отъезде. Сегодня этот процесс закончился. Мы уже отчитались об их использовании", — сказал он.

В свою очередь министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов рассказал, что ещё более 10 000 подростков желают привиться от ковида. Замгубернатора подчеркнул, что речь идёт об опрошенных за один день.

Кстати, заявки на вакцинацию подростков принимает министерство образования и здравоохранения региона. Детям до 15 лет необходимо письменное разрешение родителей и положительное заключение от врача. Вакцинация добровольная.

Ранее стало известно, что с распространением новых штаммов вируса подростки стали тяжелее переносить инфекцию — появились среднетяжёлые и тяжёлые случаи с поражением лёгких. Вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни и защитить окружающих, для которых дети могут стать источником заражения.

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