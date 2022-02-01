Евгений Куйвашев призвал свердловчан оформлять больничные в электронном формате

Евгений Куйвашев обратил внимание на огромные очереди в поликлиниках, вызванные ростом заболеваемости ковидом. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на огромные очереди в поликлиниках, вызванные ростом заболеваемости ковидом. Глава региона призывает свердловчан оформлять больничные онлайн и дожидаться медиков дома.

У себя в Instagram Евгений Куйвашев обратился к работодателям с просьбой не требовать у своих сотрудников больничные в бумажном виде, так как людям приходится толпиться в поликлиниках и часами стоять в очередях.

"Вы видите, насколько тяжёлая в стране ситуация с коронавирусом, — каждый день заболевают тысячи людей. Система здравоохранения снова перегружена, мы не можем резко увеличить количество врачей — у нас и так уже работают студенты", — пишет губернатор.

Также Евгений Куйвашев призвал свердловчан, которые болеют ОРВИ или уовидом в лёгкой или средней форме, дожидаться врачей дома, а также оформлять больничные на сайте Фонда социального страхования r66.fss.ru. Губернатор считает, что за время пандемии люди гораздо лучше овладели интернетом и научились использовать его для взаимодействия со сферой здравоохранения.

"Уверен, что, если мы перенесем туда [в интернет. — Прим. "ОГ"] и этот процесс, очереди в поликлиниках резко сократятся и никому не нужно будет стоять на улице по шесть часов", — добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, что сегодня на брифинге регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом замгубернатора Павел Креков рассказал о мерах, которые приняли, чтобы избежать очередей в свердловских больницах.