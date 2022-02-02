Свердловчанам напомнили, куда и когда звонить при заболевании COVID-19

Свердловчан просят звонить в скорую только при неотложных состояниях. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшую неделю резко возросла нагрузка на операторов экстренных и справочных медицинских служб. Уральцам напомнили, куда и когда звонить при заболевании COVID-19.

Так, по вопросам вызова врача на дом, записи на приём, вакцинации и за консультацией необходимо обращаться на единый номер 122. Операторы горячей линии стали обрабатывать 10,9 тысячи звонков в сутки вместо 2,2 тысячи. Число операторов, принимающих звонки, увеличено с 10 до 100. Среднее время ожидания ответа менее двух минут. Среднее время разговора — 2,6 минуты.

В отдел 03 Станции скорой медицинской помощи сейчас стоит звонить только с неотложными состояниями: нарушение сознания, дыхания, сердцебиения, работы системы кровообращения, опасные для жизни травмы, судороги. Скорая помощь не проводит лабораторную диагностику, не оформляет больничные листы, не контролирует назначенное лечение и не является справочной службой, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Мы фиксируем очень большое количество звонков — примерно 40 % — которых теоретически могло бы и не быть, что дало бы диспетчерам возможность работать с теми, кому действительно необходима помощь. Панические настроения никогда пользы не приносят. Надо всем успокоиться и понимать, что если у человека средне выраженное течение заболевания, то беспокоить станцию скорой помощи не нужно. Нужно звонить по номеру 122 и в амбулаторное звено", — заявил накануне в ходе брифинга оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он также рассказал о принятых мерах для избежания очередей в больницах.

Павел Креков также отметил, что сроки ожидания в колл-центрах поликлиник взяты на мониторинг, в ряде случаев они пока достигают 5–7 минут.

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