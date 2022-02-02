Евгений Куйвашев призывает свердловчан не паниковать из-за "омикрона"

По словам главы региона, люди и животные переносят "омикрон" гораздо легче, а риск летального исхода очень мал. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что омикрон-штамм коронавируса не так страшен, как многие думают. По словам главы региона, люди и животные переносят "омикрон" гораздо легче, а риск летального исхода очень мал.

Евгений Куйвашев рассказал о том, что прочитал статью японских и американских учёных, занимающихся изучением "омикрона" на хомяках и мышах. Специалисты обнаружили, что данная мутация коронавируса крайне редко повреждает лёгкие, а пациенты, заражённые "омикроном", практически не теряют вес и не умирают.

"Да, "омикрон" гораздо более заразен, но также значительно менее вирулентен. Он больше похож на привычный нам ОРВИ. При простуде тоже бывает температура, кашель, насморк, слабость, но люди не умирают", — пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что времена, когда коронавирус представлял собой неизвестную угрозу, прошли. Сегодня пациенты с ковидом очень редко попадают в больницы и ещё реже на аппараты ИВЛ — чаще всего болезнь переносят дома.

"Я призываю вас прислушаться к учёным и не переживать. Давайте будем потихоньку успокаиваться. Это я и вам, и себе говорю", — подытожил Евгений Куйвашев.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев обратил внимание на огромные очереди в поликлиниках, вызванные ростом заболеваемости ковидом. Глава региона призывал свердловчан оформлять больничные онлайн и дожидаться медиков дома.