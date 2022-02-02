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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 февраля 2022, 13:57

В Свердловской области выявили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки

Женщина в маске

В общей сложности коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватили 232 283 человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в регионе зарегистрировали 3 034 случая заражения ковидом.

В общей сложности коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватили 232 283 человека.

За прошедшие сутки из больниц региона выписали 711 пациентов, переболевших COVID-19. Суммарное число свердловчан, победивших коронавирус, составляет 193 695.

На лечении остаются 28 517 жителей Свердловской области. Более 2,5 тысяч из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Состояние ещё 343 человек оценивается как тяжёлое, 122 из них — на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, ковид унёс жизни ещё 12 человек. За всё время пандемии от коронавируса в регионе скончались 10 017 человек.

Напомним, днём ранее свердловский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщал о 2 825 случаях заражения.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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