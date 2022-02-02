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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 февраля 2022, 14:26

В России выявили ещё 141 883 случая заболевания коронавирусом

Девушка в маске

За день суточная заболеваемость выросла на 16 тысяч. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал ещё 141 883 новых пациентов  это новый суточный максимум за всё время пандемии в стране. За день суточная заболеваемость выросла на 16 тысяч.

В Москве за прошедшие 24 часа подтвердили 23 784 случая коронавируса, в Санкт-Петербурге — 19 234, а в Московской области — 10 188. В Свердловской области за день зафиксировали 3 034 новых пациента.

При этом российские больницы покинули ещё 48 426 пациентов, переболевших ковидом. В общей сложности на территории страны зарегистрировано 10 337 008 случаев выздоровления.

За сутки коронавирус унёс жизни 678 россиян, а общее число жертв составляет 332 690.

Всего в России насчитывается 12 128 796 случаев заболевания COVID-19. Напомним, днём ранее сообщалось о 125 836 новых инфицированных. 

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Областная газета Свердловской области

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